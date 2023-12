Nu gratis en voor niks te zien in de digitale theaters (hier, even doorklikken wegens leeftijdsbeperking) opdat we niet vergeten: de fenomenale (*), angstaanjagende en indringende docufilm 20 Days in Mariupol van de Oekraïense filmmaker en Pulitzerprijs-winnaar Mstyslav Chernov, de laatste der Mohikanen in het zwarte gat. Een gruwelijk beeld uit het door god verlaten helhol Marioepol, de stad van de Azovstal-staalfabriek, tijdens het heetst van de Russische invasie in Oekraïne met recht de kelder van de hel. Het is een rauw portret van de gekte, de angst, de waanzin, de onzin, de wanhoop, de ravage, de lijken, de dieren (!), het verdriet, de helden, de straatvechters, de doden, de overlevers. Man. Ja, die oorlog. Die is er ook nog.