Ten eerste, ook daar mag dit gewoon, zolang het maar netjes ingeroosterd wordt. En voor Joran is het dus nogal een rooster. Juridisch/erotisch vakblad New York Post: "Van der Sloot has listed three different women on his most recent application, which was subsequently approved. One of the approved women is his longtime girlfriend, Eva Pacohuanaco. (...) Over the years and at two different facilities, seven different women have been approved for conjugal visits with van der Sloot, including his ex-wife, Leidy Figueroa, who got pregnant while he was behind bars. Their daughter, Dusha Trudie, was born in 2014."

Kortom, een leven in de breedte dat je gevangenisdirecteur toestaat. Jorans jeugdvriend Cas Arends licht het reilen en zeilen toe: "He’s a player, and has always been a player. Women have always been attracted to him for some reason. (...) His friends say he will never be monogamous, even behind bars."

Joran heeft nog tot 2045 op de Peruvaanse akkers voordat hij in de VS verder mag.