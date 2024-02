Wij maar denken dat die Kim Putters druk bezig is met de formatie van een nieuw Nederlands kabinet, zit hij stiekem achter zijn beeldscherm naar plaatjes van Deense modellen (niet te verwarren met dit Deens model) te gluren. Zo'n Deense vorm zou volgens hem best wel eens kunnen passen in het Nederlandse bedje. Dus zegt u het maar: wilt u een Deens model in uw Kamer?