De Spaanse oud-politicus Alejo Vidal-Quadras wees al snel nadat hij eind vorig jaar in Madrid op straat was neergeschoten in de richting van Iran. De Vox-oprichter onderhoudt al decennia contacten met de Iraanse verzetsbeweging NCRI, dit alles zeer tegen de zin van de mullahs in Teheran. Die aanslag heeft een Nederlands tintje weet de Spaanse courant El Mundo (en ook Vozpópuli): de Mocro Maffia zou als onderaannemer de schutter hebben geleverd. Een novum omdat de Marokkanen tot nu toe alleen in eigen kring afrekenden en geen Spanjaarden op de korrel namen. De in Madrid op de vlucht geslagen schutter Mehrez Ayari (een Tunesische Fransoos met als bijnaam De Steniger) kreeg volgens de Spanjaarden de opdracht van zijn broer die werkt voor de club van Ridouan Taghi. Wolla, dat doet denken aan de aflevering van Ridouan & de ayatollahs vijf jaar terug. VVD Kamerlid Ulysse Ellian bemoeide zich er in die tijd als raadslid tegenaan nadat in Almere een Iraniër was vermoord en kreeg vervolgens mot met de inmiddels tot levenslang veroordeelde Noffel. Ook nu weer gaan de alarmbellen bij Ellian jr. af. Want in hoeverre wordt door de Nederlandse opsporingsautoriteiten en veiligheidsdiensten nog onderzoek gedaan naar de banden tussen de Mocro Maffia en het Iraanse regime, wil hij nu weten van Dilan Yesilgöz. Wordt vervolgd.