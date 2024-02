Een offer we can't refuse van de voormalige en toekomstige president van de United States of Accountability. NAVO-landen moeten hun contributie betalen en anders kunnen ze niet meer rekenen op de steun van Uncle Sam. Terecht wel, want die F-35's vliegen tenslotte niet op zonneschijn, maar op keiharde dollars. Macht kost geld en iedereen dient bij te dragen. Zo niet dan zijn de consequenties bij een Russische aanval volgens The Don duidelijk. "I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want." Niet de meest subtiele omschrijving, maar de boodschap is glashelder. Trump zei het eerder al en het standpunt is sinds zijn eerste rondje in het witte huis ongewijzigd. Alle NAVO-leden weten waar ze aan toe zijn en het goedkoop leunen op de rijkelijke gevulde wapenkluis van de grote broer aan de overkant van de oceaan is verleden tijd. Iedereen moet de portemonnee trekken en zie die Russische dreiging maar als een eerste aanmaning voor de wanbetalers.

Update: De vorige Rutte = BOOS op Trump