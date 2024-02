Is altijd een beetje een sneu gezicht, een flauw clubje van die helper-kafirs die 's ochtends flat whites met havermelk uit de Vibiemme trekken, snel nog even de NRC verslinden en dan hups met al hun privileges zoals een gratis ov-jaarabonnement voor de deur van een ministerie gaan zitten grienen omdat er te weinig joden zijn afgemaakt door Hamas. Nu heeft Wierd Duk inzage gekregen in de groepsapp van die wannabe politiekbedrijvers en als je IEMAND niet in die groepsapp wil als Palestijnenpijper dan is het Wierd Duk, want die maakt: een verhaal. En dat gaat natuurlijk plankgas rechtdoor op z'n Wierds: "Het (grote) aantal ambtenaren met een immigratie-achtergrond laat zich aflezen aan de voornamen en soms aan de momenten waarop zij Allah aanroepen." En: "Onze multiculturele samenleving, waarin overheidsorganisaties bijzondere nadruk leggen op ’diversiteit’ en ’inclusiviteit’ openbaart zich in de groepsapp in al z’n verscheidenheid." En: "'Ik heb Al Jazeera 24 uur aanstaan', bekent Saïda. 'NOS laat niet eens 10 procent zien'."

Nu kunnen we Saïda aanraden naar GeenStijl te gaan i.p.v. zich onder te dompelen in die haatbak van Al Jazeera maar WAT is het met deze omhooggevallen raamstaarders dat ze denken dat ZIJ zich nu ineens kunnen bemoeien met het beleid? Zo werkt het dus in onze democratie: het volk kiest de poppetjes, de poppetjes gaan thee drinken, als het goed is vormen ze dan OOIT een of andere coalitie en dan krijgen die ambtenaren een stoot geld om het door de politiek verzonnen beleid uit te voeren. En als het je niet zint, of je hebt geen zin om het gras te zien groeien in het kabinet-Wilders I, dan rot je maar mooi op. Dan prop je lekker 800 halalburgers in je muil en ga je Volkskrant-columns schrijven, of je gaat bij Amnesty werken, of lekker de hele mevrouw uithangen bij Tony Sjokolonie of een andere club waar ze 's ochtends met z'n allen van de regenboog glijden. Of beter nog: je gaat foldertjes rondbrengen voor Groep Timmerfrans of als je écht een hekel aan joden hebt voor DENK, dan zorg je ervoor dat ZIJ aan de macht komen en dan kunnen de andere ambtenaren gewoon weer lekker uit het raam staren met beleid dat ze wél bevalt. Slotopmerking: al die snikkels in die groepsapp moeten ze ontslaan.