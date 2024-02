Geweldig AT5-filmpje van twee maanden terug. In Amsterdam-Centrum zijn dekselse stoeptegels geplaatst die de overlast van rondhangende drugsdealers moeten tegengaan. Knappe koppen in de Stopera hebben na jarenlange experimenten en vele consulten met consultants a 250 euro per uur uitgevogeld dat drugsdealers zwaar allergisch zijn voor... bolle stoeptegels. EUREKA! En de lieve stad van hoop en verbinding leefde nog lang en gelukkig. Maar helaas, gemene "onbekenden" hebben de boltegels weggehaald. Dus mocht u binnenkort een Mexicaan, Colombiaan of een Boliviaan zien rondlopen met een boltegel (foto onder) neem dan contact op met uw veldwachter.