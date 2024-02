Nou, daar was dus de Amerikaanse vergelding voor die Iraanse proxy-aanval in Jordanië die drie Amerikaanse soldaten doodde en minstens 34 verwondde. De aanval vond plaats op Jordaans grondgebied en naar verluidt raakten er ook Jordaanse troepen gewond, dus ook de Jordaanse luchtmacht deed mee met de vergeldingsaanvallen.

Het social mediateam van het kadaver van Joe Bidens body double schreef gisteravond op Twitter: "Today, at my direction, U.S. military forces struck targets in Iraq and Syria that the IRGC and affiliated militia use to attack U.S. forces. We do not seek conflict in the Middle East or anywhere else in the world. But to all those who seek to do us harm: We will respond." Er was sprake van aanvallen op 85 doelen in Irak en Syrië, waaronder "command and control operations centers, intelligence centers, rockets, and missiles, and unmanned aerial vehicle storages, and logistics and munition supply chain facilities."

De aanvallen werden niet uitgevoerd door toestellen van de Amerikaanse marine op vliegdekschepen in de buurt, maar door de Amerikaanse luchtmacht. Specifiek door "twee B1 Lancers" (wiki) die helemaal overvlogen vanuit de VS en mid-air bijgetankt zijn. Ook zou een formatie van Amerikaanse A10 Thunderbolt II's - sinds oktober gestationeerd in Jordanië - bij de aanval betrokken zijn geweest. De Wall Street Journal bericht dat ook de Jordaanse luchtmacht betrokken was bij de aanvallen. Naar alle waarschijnlijkheid bestond de Jordaanse bijdrage uit hun F16's.

De Amerikaanse MinDef zegt over de aanvallen: "This is the start of our response," dus mogelijk volgt er nog een golf. Beelden van de 'effects on target' ziet u in dit draadje.

Er viel wel iets op trouwens, namelijk dat de aanvallen impliciet aangekondigd werden door het vertrek van de B1 Lancers uit Amerika vooraf wereldkenbaar te maken. Dat gaf de Iraanse proxy's dus ruim de gelegenheid hun manschappen in veiligheid te brengen, en mogelijk was dit onderdeel van een Amerikaanse 'escalatie zonder al teveel escalatie.'