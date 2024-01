Waar? Basis "Tower 22" aan de uiterste Noord-Oostgrens van Jordanië en Syrië waar zo'n 350 Amerikaanse troepen gestationeerd zijn als onderdeel van de Amerikaanse strijd tegen Islamitische Staat in Syrië. Bij een zelfmoord-drone-aanval op die basis gisteravond kwamen drie Amerikaanse militairen om het leven en werden er minstens 34 verwond, waarvan minstens 8 medische evacuatie behoefden. Het hoge slachtofferaantal wordt vooralsnog gewijd aan het feit dat de troepen naar verluidt in een tent, en niet in verharde behuizing sliepen.

Volgens Biden zitten "radical Iran-backed militant groups" achter de aanval, en de 'koepelorganisatie' van zulke groepen de The Islamic Resistance in Iraq heeft de aanval geclaimd. Biden zei: "We will respond. We will hold all those responsible to account at a time and in a manner of our choosing."

Iran ontkent elke betrokkenheid: "Iran has nothing to do with the attacks in questions. The conflict has been initiated by the United States military against resistance groups in Iraq and Syria; and such operations are reciprocal between them." Maar omdat het heus wel weet dat het nu klappen kan verwachten heeft Iran zijn luchtverdediging naar verluidt landelijk in de hoogste staat van paraatheid gebracht.

Mocht Amerika terugslaan op gronddoelen binnen Iran, dan zou dat de eerste keer zijn.