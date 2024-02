Dan kun je als burgemeester nog zo graag een hoerentent willen, komen gaat hij er niet. En niet alleen omdat helemaal niemand voor is, maar ook omdat er natuurlijk niemand te vinden is die het ding wil uitbaten. Of wacht, niemand die niet minimaal half in het criminele circuit zit, die het wil uitbaten.

Ondertussen smijt Charles Ludovicus Geerts, terwijl hij met zijn helikopter over zijn Afrikaanse landgoed vliegt, lachend Lodewijks Asscher’s miljoenen gemeenschapsgeld uit het raam. Arme Amsterdammers. Daar word je dan bestuurd door mensen die incapabel, ongeïnformeerd en ideologisch verblind zijn.