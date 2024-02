Sneeuwde gisteren helemaal onder: "Ook op middelbare school Lumion in Amsterdam Nieuw-West zou tussen 2020 en 2022 sprake zijn geweest van sociale onveiligheid. Dit blijkt uit gesprekken met (oud-)werknemers van de school." Was namelijk ook iets te doen om / bij de NPO, waar de vrouwtjes voortdurend de wortels van de mannetjes moesten schrappen. Maar Lumion dus. Zusterschool van rampschool Calandlyceum. Angstcultuur met directeur Sufayil Dönmez, intimidatie door de directeur en zijn secretaresse, chantage, bedreiging met het niet doorvoeren van onder andere salarisverhogingen, sektevorming. Verzamelnaam: 'onveilige werksfeer'. Of hoe we dat in het onderwijs vroeger noemden: EEN KUTSCHOOL.