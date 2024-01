Goedemorgen Nederland! De staatsomroep heeft een heerlijk filmpje gemaakt om de burgert er nogmaals van te overtuigen dat de spreidingswet er toch echt moet komen. Want als die er niet komt, is het gedaan met Ter Apel, en dan is het UW SCHULD. Och, dat arme Ter Apel. Eerst gingen er grote werkgevers foetsie (MB Spellen, NATO) en ten einde raad is er toen maar een aanmeldcentrum neergekwakt om demense tenminste aan het werk te houden. En toen kwam de VVD met de asielinstroom, en toen kwamen veiligelanders en buurtwachten & toen kwam de NOS met een helemaal niet doorzichtig invoelend FILMPJE. Fijne dag!