Kijk, iedere gemeente doet weleens iets waar je als burger van kan zeggen: tsja. Maar die gemeente Amsterdam is wel echt peak peak burgers in de bek tuffen. Nu dit weer. In Noord heeft de gemeente straten en stoepen opgehoogd, waardoor alle tuinen blank komen te staan. Bewoners moeten allemaal aan de slag met dompelpompen, putten slaan, dammetjes bouwen. Gemeente: "Blablabla dat houdt in dat de stoepen en straten hoger dan de tuinen komen te liggen. Ook het verharde achterpad achter de woningen (eigendom van Ymere) ligt hoger dan de tuinen. Daardoor kan regenwater niet meer richting de openbare weg stromen en blijft het staan in de tuinen. In principe geldt dat eigenaars verantwoordelijk zijn voor de afwatering op hun eigen terrein. In dit geval gaat dat dus over Ymere en privéeigenaars. Bewoners kunnen ook zelf bijdragen door het regenwater langer te vertragen voor het wegstroomt in het riool." Oftewel: u krijgt de tering en u zoekt het maar uit, met de groetjes van tussenmanager Jeroen en tussenmanager Houssni. Maar ach, sociaal-maatschappelijk experiment 'Amsterdam' was ook nooit bedoeld om in te wonen.