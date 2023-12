Kostelijke reportage in de courant: viertal Amsterdamse jongeren met islamitische en joodse achtergrond wil na 7 oktober - "De vier hebben elkaar leren kennen in de ambtswoning van Femke Halsema" LOL - op scholen dIaLOoG & VeRbInDiNg prediken met uiteraard eigen hashtag en besluit na de Randstad de blijde boodschap naar Drachten - Diamant van het Noorden bekend van Drachtster Vaart, Drachtster Bassiehof, Drachtster Kei en Drachtster Turf (van banketbakker Boonstra ) - te brengen met in kielzog Volkskrantverslaggever die ogenblikkelijk blanken begint te tellen.

Soms is het gewoon beter aan de andere kant van de kloof te blijven, de Amsterdammers zijn echter vastbesloten door te gaan met hun gastlessen: "We hebben niet de illusie dat we iets kunnen veranderen in het Midden-Oosten. Het gaat ons om de polarisatie hier in Nederland. Mensen leven langs elkaar heen. We willen helpen muren te doorbreken, buiten bubbels te treden." Hoe polarisatie verscheen in Drachten, leest u hier. En wy binne ek better yn fierljeppen.