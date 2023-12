Het is (blijkbaar, in Amsterdam, navel van de wereld) hét debat van deze tijd: mag je als voetganger oversteken over een zebrapad dat een fietspad kruist, als er een fietser aankomt? Nou ja, dat mag natuurlijk wel volgens de letter van de wet. Maar hoe zit het met de geest? Oftewel: moet je als voetganger ook oversteken over een zebrapad dat een fietspad kruist, als er een fietser aankomt? Nee natuurlijk want anders knalt die fietser tegen je aan. Maar er is dus een tegenbeweging vanuit verzetsbolwerk Amstelveen waar een soort Blut und Boden Amsterdamisme wordt beleden waarbinnen 'kuttoerist' de op-een-na-verschrikkelijkste belediging is en import-Amsterdammer met verkeerde tongval de allerergste. Maar ook de extremisten aan de andere zijde laten zich niet onbetuigd. Zo bepleit ene 'Thomas' (uiteraard zonder achternaam) vanuit een utilitaristisch-efficiency denkkader juist een War on Zebrapaden. Zegt u het maar: wie heeft er gelijk? De fietser? Of de voetganger?