Sjeeeeeezus mina daar is weer een of andere luie poeptake van schrijvend Krijtproduct Wouke van Scherrenburg, die nog te achterlijk is foutloos haar eigen naam te schrijven. Alles rechtser dan de PvdA staat voor Wouke van Scherrenburg per definitie gelijk aan nazi en dat maakt haar column PER DEFINITIE saai, oninteressant en vooringenomen. Het is ook grappig want de allerlaatste keer dat Wouke van Scherrenburg op een interessante take te betrappen was, was in 1933, precies het jaar dat het helemaal mis ging. We roepen alsmaar dat we de jongeren meer macht en invloed moeten geven, en dat we moeten stemmen voor 'hun toekomst', laten we dan een keer beginnen met het doorschuiven van de positie in de krant van Wouke van Scherrenburg. Hoe kunnen we van onze jongeren verwachten dat zij gaan nadenken over onze (hun) toekomst als ze voortdurend vergiftigd worden met die belegen boomercrack van oervervelende types Wouke van Scherrenburg die zowel fysiek als mentaal in een tijd leven dat er nog maar 2 radiokanalen waren: Nederland 1 en Nederland 2. Wouke van Scherrenburg kreeg meer dan twintig jaar geleden het advies lekker naar huis te gaan koken en wie lezen we nu weer in de krant, Wouke van Scherrenburg, met PRECIES. DEZELFDE. ROLODEX. TROEP. als altijd. "Het zijn donkere dagen voor onze democratie en zoals een (VVD-)vriendin me appte: ‘er zullen er nog vele volgen’. Om eraan toe te voegen: ‘komt ook omdat de politiek van links tot rechts niet leverde, dan krijg je dit’. Ik heb een wijze vriendin." Niet alleen had de eindredacteur van Wouke van Scherrenburg vakantie, want een foutloos stukje inleveren lukte Wouke van Scherrenburg voor het laatst in 1888, ook is het gratuite, larmoyante, laffe en vooringenomen TROEP. Dit IS de democratie. ZO is de democratie ingericht. Je gaat met z'n allen naar de stembus, dan wint er een partij, en als er een voorzittertje moet komen, mogen die lui stemmen, en dan wint er iemand. Of liepen ze soms allemaal voor de lol als lamme geiten naar dat tafeltje? Nee hoor, want AL die mensen in Nederland, of toch in ieder geval een heel groot deel van Nederland, is doodop van dat sentimentele, belerende, vingerwijzende heksengeleuter van vervelende eendimensionale spookrijders als Wouke van Scherrenburg, die om de haverklap opduiken bij kutshows als Khalid en Sophie en OP1 om hun bejaardensaus over de samenleving te gieten. En wie ligt er weer te zeiken in de krant dat het haar allemaal niet zint? Wouke van Scherrenburg. 'Een groot deel van de Tweede Kamer' JA, precies het deel van de Tweede Kamer waar Wouke van Scherrenburg wel naar luistert, 'ongeloof en ontsteltenis alom' JA, precies bij de poppetjes waar Wouke van Scherrenburg wél krom voor ligt. Er is in Nederland echt maar één columnist met nóg luiere invalshoeken dan Wouke van Scherrenburg en dat is die draak van Trouw. Maar laten we toch in godsnaam de columns van Wouke van Scherrenburg blijven lezen want ze heeft een ontzettend wijze vriendin van circa 120 lentes jong.