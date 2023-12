Noodkreet, alarmbel of hoe u het ook maar noemen wilt: DINGDONG, het is een teringzooi in Ter Apel. De Inspectie Justitie en Veiligheid was er dinsdag op bezoek en ziet dat de brandveiligheid niet op orde is, bed en bad ontbreken en het risico op gewelddadige incidenten neemt toe: "Het bewaken van de orde en veiligheid in het asielcentrum is niet of nauwelijks mogelijk. Binnen de hekken van het COA-terrein groeit het aantal incidenten en de ernst ervan met de dag. Een groep van zo’n 200 tot 250 asielzoekers zorgt er voor flinke overlast." Kernprobleem is volgens de inspectie dat de maximale bezetting van 2000 asielzoekers voortdurend met honderden wordt overschreden: onveilig en onhoudbaar. Volgens de inspectie is bijzondere bijstand van het Rijk nodig en roept ze gemeenten en provincies buiten Groningen op mee te doen. Wellicht binnenkort bij u om de hoek: Noord-Afrikaanse methadongebruikers. Winter is coming.