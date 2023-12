Schakelen we weer rechtstreeks over naar onze Nationale Vergaderzaal in Den Haag alwaar hedenmiddag de Nieuwe Kamer zal worden geïnstalleerd ende beëdigd. Gisteren mochten we afscheid nemen van 80 al dan niet nono's, zometeen zien we allemaal oude en nieuwe gezichtjes verschijnen op het wachtgeldpluche. Van de nieuwe Tweede Kamerleden is 59 procent man en 40 procent vrouw. Er is één openlijk non-binair lid. Het aantal vrouwelijke afgevaardigden was in 2021 ook 40 procent en momenteel zitten er 58 vrouwen in de Tweede Kamer (38%) aldus Parlement.Com. De Randstad is weer wat minder minder vertegenwoordigd in Den Haag en er zijn zelfs DRIE (3) Zeeuwen die wekelijks de N57 naar het noorden mogen nemen. De nieuwe nestor der Tweede Kamer is de heer Geert Wilders, met Omtzigt als runner-up & we krijgen maar liefst 3 BOEREN in Den Haag. Herken ze allemaal! Livestreams HIERRR & DAARRR. Morgen overhoring.

Update: F5 F5 F5 F5 voor uw favo kamerlid