Waarom mensen op Wilders stemmen. Jan Latten geeft in zijn column in de Telegraaf enkele argumenten. Hij zoemt vooral in op het woonbeleid.

Wanneer krijgt iemand een ’urgentiestempel’? Dat verschilt per gemeente. Maar volgens een onderzoek van NOS ging vorig jaar ongeveer een kwart van alle vrijkomende sociale huurwoningen naar iemand met voorrang. Zoals bijvoorbeeld naar woningzoekenden die uit de GGZ komen, bijstandsmoeders die geen betaalbare woning kunnen vinden of asielzoekersgezinnen met verblijfsstatus maar zonder woning.

Urgentie

In eerste instantie kun je denken terecht, wie er het meest belabberd voor staat, moet als eerste aan een woning geholpen worden. Maar zo’n voorrangsbeleid zal op langere termijn tot een groot woonprobleem leiden. Want hoe meer urgenten de sociale huursector instromen, hoe meer hele buurten het stempel urgent krijgen.

Het is nu al zo dat er een flinke uitfiltering van huurders heeft plaatsgevonden. Sociale huurwoningen zijn door strenge inkomenseisen vooral een woonplek geworden voor huurders die worstelen met rondkomen en vaak andere problemen hebben. Denk aan weduwen met alleen AOW, chronisch zieken die moeite hebben met een volledige baan of grote migrantengezinnen die moeten rondkomen van één minimumloon.

Die uitfiltering heeft al catastrofaal uitgewerkt. Vooral in de grote steden met veel sociale huurwoningen is dat merkbaar. In de Haagse Schilderswijk is 80% van de woningen een huurwoning en heeft ruim 80% van de inwoners een niet-westerse achtergrond. Een kwart van de 15- tot 65-jarige wijkbewoners ontvangt een uitkering (AOW, WW of bijstand). Ruim een kwart van de huishoudens leeft onder of rond het sociaal minimum en de helft heeft een ’vermogen’ van €1400 of minder (anno 2021).

Asielmigratie

De oplopende asielmigratie heeft sommige gemeenten er toe gebracht een extra voorrangsbeleid te voeren, soms tijdelijk. Algemene doelstelling is dat ongeveer 10% van de vrijkomende huurwoningen bestemd wordt voor asielmigranten. Waar gemeenten nauwelijks bij stilstaan is het effect op langere termijn. Een alleenstaande dertiger kan nog stappen in het leven zetten door meer te verdienen en met een werkende partner een woning te kopen. De financiële positie van asielmigranten verandert echter nauwelijks.

Na bijna zeven jaar in Nederland heeft van de 18- tot 65-jarige Syrische asielmigranten maar 1 op de 3 een baan, aldus cijfers van het CBS. Bovendien gaat het dan vaak om deeltijdbanen die weinig opbrengen. Van alle Eritreeërs en Afghanen werkt 1 op de 2. Helaas lijkt er bij geen van de genoemde herkomstgroepen sprake te zijn van een verder stijgend aandeel werkenden.

Dat asielmigranten ook na verloop van jaren minder werken dan gemiddeld wordt weerspiegeld in het huishoudinkomen. Dat ligt na vele jaren nauwelijks hoger dan in de eerste jaren in Nederland. En ja, ook pensioenverwachtingen zijn karig. Het kan niet anders of asielmigranten die nu met voorrang instromen zullen hun leven lang huurder blijven. Voorrangsregels zullen er toe leiden dat sociale huurwoningen steeds meer worden bewoond door huurders met een blijvend urgentielabel.

Ongewild ontstaan buurten of wijken waar alleen nog huurders wonen met een abonnement op financiële en andere problemen. Goedbedoeld voorrangsbeleid leidt zo tot een tragedie in de volkshuisvesting.