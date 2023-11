Het is zó extreem ongemakkelijk, die uitruil van standpunten en poppetjes door een verzameling bezeten clubs die zich op papier heel ingewikkeld tot elkaar verhouden. Klimaat, Zwarte Piet, racisme, vluchtelingen, woonbeleid, kolonialisme, grootkapitaal, gender, SJW, feminisme, LHBTI, islam, Gaza, BLM: het is een gecompliceerde vergaarbak van gedoe en gezeik, en ze vinden elkaar op een als 'solidariteit' verpakt snijpunt van 'onderdrukt worden' en compleet Calimero. Ten eerste zijn een aantal zaken volstrekt onverenigbaar (zoals islam en LHBTI), ten tweede hebben een aantal zaken simpelweg niks met elkaar te maken (Pietengedoe en genders, al vinden ze zelf natuurlijk van wel) en ten derde, waar het nu schuurt, is dat het roepen van antisemitische leuzen en extremistische strijdkreten nogal wat weerstand oproept als er op zo'n Klimaatmars ook duizenden brave huismoedertjes 'staan te staan'. Als deze (conflicterende) belangen en interesses gaan samenwerken, lui op een hoop geveegd als 'Mars voor Klimaat & Rechtvaardigheid', is je geboortekindje dus een lijger. Grote bek achter het hek, tevens hartstikke onvruchtbaar. "Tegen witte klimaatconsumptie!" En: "De klimaatcrisis is óók een koloniale crisis!" En: "Ecocide is onlosmakelijk verbonden met de Israëlische bezetting van Palestina!" En: "No climate justice on occupied land!" Het is allemaal zo compleet krankzinnig.

Welnu, het is nogal wat als je onder de vlag van een braaf clubje als de Vogelbescherming of het WNF meeloopt met de Klimaatmars, en je 's avonds op een verjaardag moet gaan uitleggen dat je écht geen Jodenhater bent. Derhalve vindt er momenteel een schisma plaats, met aan de ene kant die ideologisch doorgeslagen totaalgekken als het uit marketingpoep geboetseerde Duracell-konijn Greta Thunberg en haar malle genderqueerknokploeg op dat podium, en aan de andere kant Henk en Ingrid die slechts van mening zijn dat iedereen wel wat minder kan vliegen. 'Normale mensen'. Hoogleraren. BN'ers. Zo langzamerhand openbaart de morbide verbetenheid en de doodscultus van die extremistische haatclub XR, een verzamelnaam voor werklozen, gestoorden en figuren die als kind zijn gepest, zich ook aan hen. Wat voorbeelden na de klik. Succes ermee. (Video via)

UPDATE - Advocate Bénédicte Ficq ook niet blij, zo schrijft ze op LinkedIn. "Het onderwerp ‘klimaat’ werd gisteren op het podium op het Museumplein vol aangegrepen om op een w.m.b. polariserende en grimmige wijze politieke standpunten te verwoorden over de Palestijnse kwestie in Gaza. De keuze om ‘klimaat’ te koppelen aan standpunten over dergelijk extreem ingewikkelde politieke onderwerpen voelt bij mij niet goed. XR deelt het standpunt beide onderwerpen wél aan elkaar te koppelen. (...) Omdat ik mij niet wil schikken aan buiten mij om ingenomen standpunten heb ik besloten me te ontkoppelen van de XR."

