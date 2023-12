"We zijn er vandaag alle vijf", jubelde Samantra, coördinator groepsacties Extinction Rebellion Zuidoost-Gelderland. Samantra zelf is er. Ze zit al tien jaar in de bijstand. Haar man Egbert is bij haar weg want hij werd helemaal gek van haar verzameling kopjes. Denise heeft een houten poot en Hanneke vrat vanochtend nog zestien oliebollen op tegen de stress. "Met suiker", fluisterde ze tegen haar oliebollendealer. Wie is er nog meer? O ja, Simon is er ook. Simon stond bij de voetbal altijd reserve, maar tegenwoordig vindt hij zichzelf een hele bink. Hij zegt altijd dat hij de eerste solist is van een toneelgroep. Toneelgroep Simon. Hij is het enige lid. Op verjaardagen staan Samantra, Denise, Hanneke en Simon altijd tegen anderen te vertellen dat ze te weinig doen aan 'het milieu'. "Boeren zijn stom, het klimaat gaat eraan, ga eens wat minder rijden", dat werk. Zo'n Hanneke vloog de hele wereld over, maar nu ze te achterlijk is om zelf nog tickets te kopen ageert ze maar tegen mensen die wél 1x per jaar naar Mallorca vliegen. Ik niet, dan niemand. Enfin, ze vinden elkaar in de Champions League van de klimaatbeweging. De intellectuele voorhoede van XR. De grootverbruikers van de "columns" van Asha ten Broeke. De toonbeelden van de Caricifisering van het platteland. Dames en heren, Extinction Rebellion Doetinchem! Klap klap klap.

UPDATE - Meer info hier. Sloma belandt op de motorkap. Valt allemaal wel mee. Had ook aan de kant kunnen gaan