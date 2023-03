Jongens kunnen we ons in GODSNAAM aan het script houden dit wordt veel te verwarrend

Ja dit krijgt een staartje

Oprechte vraag: als je de casus Jeffrey Marsh versus Shumirun Nessa aan BIJ1 of de BNN/VARA-zuil voorlegt. Welke kant kiezen ze dan en waarom? Even als opfrisser; Shumirun Nessa is een Britse, islamitische TikTok comedian die vraagtekens zette bij de grooming-achtige praktijken van transgender-activist en 'no-contact coach' (contact verbreken met familie) Jeffrey Marsh. Dit moest ze bekopen met een stortvloed aan 'kritiek' en verwensingen uit dezelfde transgenderhoek die het al jaren op mede-Brit JK Rowling gemunt heeft.

Maar helaas werden de kritiek en verwensingen deze week opgeschaald naar: het bedreigen van haar twee dochters door kenbaar te maken dat activisten precies weten naar welke verschillende scholen ze gaan en wanneer Nessa hen afzet en ophaalt. Het bedreigen van Nessa zelf door te pronken met haar woonadres en andere "details". Het reeds daadwerkelijk "beschadigen" van haar auto. En het 'publiceren' van oude foto's van Nessa waar ze nog geen hijab droeg - wat zichtbaar een pijnlijke kwestie voor haar is.

Nessa werd het allemaal teveel en zegt "sorry", ze heeft al haar video's over Marsh verwijderd en zegt niet meer over Marsh te zullen praten. En met "Please don't come for my kids", sluit ze af.

Ja, we hebben zo'n gevoel dat de ummah inmiddels erg benieuwd is hoe heet de trans-hoek hun thee werkelijk drinkt. Dit krijgt staartje en als het niet de schuld van blanke heteroseksuele mannen is, van wie dan wel?

Marsh: "I'm not a danger to kids, I'm a danger to parents"

De oorspronkelijke kwestie