Bovenstaand ziet u Britse TikTok comedian Shumirun Nessa met 7 miljoen (!) volgers. In een filmpje dat op dat platform 4,3 miljoen keer bekeken werd 'grapte' ze dat transgenderactivist Jeffrey Marsh eens moet stoppen met het uitnodigen van minderjarigen om privécontact met hem te zoeken zonder dat hun ouders daar weet van hebben. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek en verwensingen uit de transhoek, waarna ze de bovenstaande reactie publiceerde waarin ze vrij succesvol betoogt dat Jeffrey gewoon echt een onwijze engnek is.

Want Jeffrey Marsh (45) is inderdaad een van de naarste, meest insidieuze transgender-activisten op social media - we zien hem al een tijdje her en der. De verkrampte woede, afgunst en wil tot straf en wraak druipt uit elke uiting van zogeheten liefde, compassie, empathie en warmte. Een Nietzscheaanse trans-tarantula, zo u wilt.

Zijn voornaamste bezigheid is het propageren en coachen van "no contact". Oftewel, het - net zoals hij dat zelf ook deed - verbreken van al het contact met ouders en familie die moeite hebben met je genderidentiteit. Waarna hij zichzelf natuurlijk opwerpt als "nieuwe familie" die je vervolgens wegwijs maakt in complexe thema's zoals je eigen seksualiteit. Geeft te denken!

