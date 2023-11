Kijk, op zich ben ik wel tegen het afschaffen van Zwarte Piet. Helemaal als je de argumenten voor afschaffing hoort. Dat hangt aan elkaar van leugens, onbegrip en geschiedvervalsing. Blackfacing, wat in Amerikaanse theaters gebeurde, heeft niets met Zwarte Piet te maken. Of het een Moor was (Moren roofden kinderen om in Spanje als slaaf te werken tot Karel Martel er vanaf 732 een eind aan maakte), of dat het de duivel moest voorstellen (vergelijk de zwarte figuur die in andere culturen met een cadeautjes-gevende figuur rondtrekt) in niet helemaal duidelijk. Maar een slaaf, wat KOPZ loopt te roepen, is het nooit geweest. Wel een schertsfiguur, zoals Pierrot of de domme August.

Op 1 argument na. En dat is, dat zwarte kinderen (en trouwens ook volwassenen) gepest worden met Zwarte Piet. En dat is dan weer wel een reden waar ik gevoelig voor ben. Als het nou gewoon alleen maar geschiedvervalsing en onzin was geweest, dan had ik die anti-zwartepieters als wappies weggezet.

Maar ja: het is nu te laat. In plaats van inhoudelijk de onzin-verkopers van weerwoord te voorzien hebben we ze laten razen, tot in de VN toe. En nu worden veel zwarten uitgescholden voor zwarte piet omdat dit nu echt een pejoratieve term is geworden. Pro-zwartepieters kunnen door de polarisatie eigenlijk niet meer zeggen dat er geen racistische connotatie aan is: dat is er de laatste 5 jaar namelijk wel bij gekomen.

Ik heb gelukkig geen kinderen. Dus deze discussie zit ik zelf niet in. Maar eigenlijk zoeken ze het maar uit. Als ze zich aan het wegdek vast willen plakken en kretologie voor kleine kinderen willen gebruiken: veel plezier. Laat de lijm lekker uitharden. Wil je toch zwarte pieten bij de intocht: doe maar. Ga je vastlijmen aan de bus van KOPZ.

Zoek het lekker allemaal zelf maar uit. Zolang ik maar een chocoladeletter krijg. En kruidnoten (ik hoef geen pepernoten). En speculaas. Dan ga ik wel SinterBob vieren.