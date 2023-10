Toch nog even een extra topic over Soumaya Sahla, en wel over de reactie van de VVD in het algemeen en de op één na laatste zin in deze verklaring in het bijzonder. "Het hoofdbestuur zal de komende periode bezien of zij de partij wil voorstellen haar statuten aan te passen om te regelen dat in ieder geval veroordeelden van terroristische of zedenmisdrijven nooit lid kunnen worden van de partij."

Dat is toch raar.

Eerst is EEN VEROORDEELDE TERRORIST van harte welkom bij adviestafels en bij Frits Bolkestein.

Dan wordt het in de beeldvorming allemaal een beetje pijnlijk.

Dan komt er een soort krakkemikkig compromis, waarover Soumaya Sahla zelf in het AD klaagt dat ze voor de bus wordt gegooid, en waar de VVD een volkomen nietszeggende reactie op geeft.

Dan duikt Soumaya Sahla meer dan een jaar later weer op, wat door GeenStijl wordt opgepikt (bedankt voor het linken Ton F.).

Dan zegt de VVD dat ze gewoon een tweede kans verdient (en dat ze strikt genomen geen adviseur is, en dat partijlid zijn echt iets heel anders is en dat iedereen gewoon lid hoort te kunnen zijn van een partij).

Dat was NOG GEEN TWEE WEKEN GELEDEN.

Maar nu komt HP/De Tijd met een onthulling, die voor geen enkele VVD'er als verrassing kan komen. Een onthulling die bovendien niets met haar verleden als terrorist te maken heeft, maar wel alles met haar ingang tot die partij.

En nou zegt de VVD opeens: ho ho dit gaat te ver EN TROUWENS terroristen verdienen (misschien, moeten we in de komende periode nog bezien) helemaal geen tweede kans. Ja maar kom nou jongens.

Het nadenken over principiële kwesties volgt bij de VVD een patroon dat we herkennen van Ivo Opstelten, Ard van der Steur, Halbe Zijlstra en op een soort hele weirde manier eigenlijk van Mark Rutte zelf. De inhoud doet er niet toe, maar de steun van de VVD duurt exact precies even lang als de partij denkt dat het in de beeldvorming nog allemaal is vol te houden. Zolang dat niet meer het geval is, wordt ieder excuus aangegrepen om je onder de bus te gooien. Dat heeft met tweede kansen, voortschrijdend inzicht of oprechte reflectie over de omgang met veroordeelde terroristen niets te maken.

Maar hee. U mag zelf weten wie op 22 november een tweede derde vierde vijfde kans geeft.

17 oktober

2017