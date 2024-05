Goh nou was dat vanochtend even rechts-extremistisch wakker worden in de gaskamer van een bruin land! Nou ja bruin land, eerder BLANK land, want de haan had nog niet gekraaid of de treinen waren al vertrokken. Het scheelt ook weer protesten op de UvA, want er zijn nu geen Joden meer om tegenaan te schoppen. Alle kranten en tijdschriften zijn afgelopen nacht opgeheven, behalve één: Gezond Verstand. Nederland is opgegaan in de bondsstaat Nederland-Hongarije, met Geert Wilders en Viktor Orbán in een personele unie. Het Wilhelmus is vervangen door het Horst Wessellied. Het rood-wit-blauw is afgeschaft, onze nieuwe vlag is de PRINSENVLAG. Verplicht voeren, ieder jaar op 15 en 16 mei, om Hoop, Lef en Trots te vieren. De oppositie bestaat niet meer. Jenever wordt de nationale drank, te drinken voor kindertjes bij het Nationale Schoolontbijt. Frans Timmermans is naar een goelag gebracht. Oftewel: verplicht terugverhuizen naar Heerlen. Ter Apel is weer van 'de Nederlanders', het AZC is omgebouwd tot een Roompot Vakantiepark. De eerste boekingen stromen binnen, zo lezen we op het slechts deels vrije internet. Gerard Joling is de eerste minister van Muziek. Eric van der Burg wordt verbannen naar Terschelling. De kozijnen van de overheidsgebouwen zijn overgeschilderd van RAL9001 Crèmewit naar, uiteraard, RAL9010 Zuiver Wit. Prikkeldraad aan de grens met Duitsland en de tanks zijn al op de weg terug uit Finland om de boel te bewaken. Op het Hofplein hebben de stormtroepen van de PVV een boekverbranding gehouden. Alle boeken van Kluun gingen op de stapel. Stiekem zorgde dat ook bij het verzet voor een grote glimlach. Maar daarna ging het verzet o.l.v. Rob 'Titus' Jetten weer verder met de dagtaak: onder z'n verboden dameslingerie boter smokkelen langs de PVV-linies. De Reguliers is gesloten, daar mogen nu alleen nog PVV-Kamerleden in uniform (blauw pak, meeuwendas, bruine schoenen) komen. De Grebbeberg is de nieuwe hoofdstad van Nederland. Morgen komt Vladimir Poetin langs, op werkbezoek aan de Grebbeberg. In een Eendaagse Veldtocht (Operatie Fall Blankwit) wordt België onder de voet gelopen door de troepen van de PVV. Vlaanderen van ons! Tom Van Grieken wordt door Wilders & Orbán aangesteld als 'Leider van het Belgische Volk'. De Duitse herder wordt de nationale hond van Nederland. Voor Tom Van Grieken wordt een uitzondering gemaakt, hij mag een Mechelse herder. De grutto is niet langer de nationale vogel. Het is nu de meeuw. Dion Graus wordt binnen een dag gepromoveerd tot rijksarchitect en later tot rijksminister van Bewapening en Munitie. Wierd Duk wordt aangesteld als rijksminister van Volksvoorlichting en Propaganda. 88 wordt uit de handel gehaald bij het Nederlands elftal: nooit meer zal er iemand met rugnummer 88 spelen. De Efteling (nieuwe naam: Park voor Volksvermaak) heeft een nieuwe macotte: hofnar Pardoes is vervangen door Gekke Geertje.

Of... valt het allemaal wel mee?