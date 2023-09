Max wat ben je weer heerlijk

We telden natuurlijk al af sinds we op 4 september de aankondiging lazen. "Hare Majesteit Koningin Máxima brengt dinsdagochtend 12 september een werkbezoek aan de game-industrie. (...) Koningin Máxima spreekt bij haar bezoek met medewerkers van Guerrilla over de groei van een start-up naar een grote game studio. De sector heeft veel talent aangetrokken uit het buitenland vanwege de snelle groei en krapte op de Nederlandse markt. (...) Aan de hand van de game ‘Horizon Forbidden West’ wordt gesproken over weerspiegelingen in games van huidige sociale en ecologische uitdagingen."

Ja die laatste zin betekent natuurlijk dat er te weinig vrouwen betrokken zijn bij games en games om die reden te weinig over vrouwen en C02-reductie gaan. Maar laat u niet al teveel wijsmaken, vrouwen zijn een volstrekt verwaarloosbare demografie in de game-industrie, berichten die anderszins beweren zijn psy-ops die we niet geloven en als er teveel vrouwen betrokken zijn bij vrouw-gerichte games krijg je dus dit soort ecologische rampen als Forspoken.

Guerrilla is overigens de Amsterdamse studio achter de fenomenale en internationaal geliefde Killzone franchise die in 2013 hun laatste titel uitbracht voordat de vrouwen het overnamen (vinden we verder niets van!).

Veel vrouwen wel

Wat Max bovenstaand speelt

Ellebogen tegen zij laten rusten Max, dit is niet houdbaar

Heel goed

Nog steeds veel vrouwen (vinden we verder niks van hoor!)

Ah, eindelijk. Mannen!