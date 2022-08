Ja dit is zoals wel vaker moeilijk uit te leggen aan een vergrijzend publiek, maar we kunnen het tenminste proberen. Bovenstaande trailer ontving op Twitter in anderhalve dag al anderhalf miljoen views, enkel en alleen omdat de schrijfstijl en delivery van de monoloog belichaamt waarom je soms nog liever een vierkante meter glaswol eet dan moderne films en series kijkt. Geschreven voor een demografie die alleen in bestaat in de vergaderingen van reclamebureaus sorry we bedoelen CREATIVE AGENCIES. Geschreven door het schrijvers-equivalent van Amsterdamse makelaars (en LOL er waren "no Black writers" betrokken bij het project). Maar 's wereld esthetische geweten [anonieme Twitter-accounts met weinig volgers] treedt in open rebellie. Veel meer na de breek.

Dit is de esthetische evenknie van de Opstand van Warschau

Kan dus ook