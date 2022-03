Mike Godwin (ja, de Godwin van de Godwin), heeft, zo schijnt het zijn tweede wet de wereld in geslingerd. Die luidt, zo lezen we in zijn tweet van 18 maart, als volgt:

"Drawing Bayesian inferences after extensive sampling, I've determined that it's 99-percent certain that anyone who uses 'woke" as pejorative will turn out to be a fuckhead. Please don't blame me for pointing this out - it's just science."