Hebben wij weer: een nationale voetbalbond zonder ballen. De KNVB-bobo's hadden al geen hart voor voetbal en beschikken blijkbaar ook niet over een ruggengraat. De bond ging door de knieën en betaalde het geëiste losgeld aan de aan Rusland gelieerde hackersgroep. "Het voorkomen van een dergelijke verspreiding weegt voor de KNVB uiteindelijk zwaarder dan het principe om ons niet te laten afpersen." De KNVB en het zich niet houden aan principes: het blijft een iconisch één-tweetje. We kennen die zogenaamde principes nog van die One Love-band die als sneeuw voor de Qatarese zon verdween bij het eerste de beste tegengeluid van de FIFA. Principes die überhaupt nergens te vinden waren toen we het WK in die zandbak speelde. En nu hebben ze portemonnee getrokken in de hoop dat de afpersers zich aan hun woord houden en de gestolen informatie niet verder verspreiden. Omdat de kans daarop vrij klein is, willen we de digideugnieten er even op wijzen dat we nog een lijst met informatieverzoeken hebben openstaan. En als we dan toch bezig zijn, willen we ook wel weten wie besloot de criminelen te betalen, hoeveel ze hebben overgemaakt en van welk document het zo belangrijk was dat het geheim bleef dat ze overgingen tot deze belabberde transferdeal. Fijne wedstrijd en we zien de antwoorden wel verschijnen.

