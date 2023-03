“We merkten dat daar behoefte aan was”.

Dat mogen ze mij eens uitleggen. Wie had daar behoefte aan dan? En hoe kwam dat de KNVB ter ore? En hoeveel behoefte moet er dan op de stoep voor de ingang van het KNVB-hoofdkwartier gescheten zijn voordat deo bobo's besluiten dat er actie moet worden ondernomen?

Als ons dat in detail is medegedeeld, dan weten we precies wat we moeten doen om ook andere grote boodschappen op diezelfde stoep neer te kakken, opdat die op de aanvoerdersbanden terechtkomen. Want waarom zou de ene behoefte als minder worden gezien dan de andere als de behoeftes allebei even hard stinken, nietwaar?

“We merkten dat daar behoefte aan was”.

Sinds wanneer is de KNVB een ideologische organisatie die de toestand in het land qua behoeftes nauwlettend in de gaten houdt? Zijn er speciale KNVB-behoefte-waarnemers? Als dat zo is, waarom dan enkel die ene behoefte op de aanvoerdersband? Waaarom die volstrekte willekeur?

Maar vooral, waarom is die KNVB dan zo verdomd laf dat ze op die plekken waar de behoefte het grootst is en de exposure maximaal is die band nou juist niet draagt? Zij het daar bij die KNVB zulke laffe honden dat ze die band enkel laten dragen op die plekken waar de behoefte uitgerekend het minste is? Die plekken waar uitgerekend de meeste vrijheid is om te doen waar je zin in hebt?

Maak er maar meteen KNWB van, Koninklijke Nederlandse Wokie Bond.