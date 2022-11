Vrees van niet. De meeste mensen, ook echte ‘deugers’, bij wie ik taqya ter sprake bracht, keken me glazig aan en hadden er nog nooit van gehoord, of zagen het als moslim-bashen. Het is hiermee als met de benadering van ‘de affaire MvN’ en het onbegrip voor ‘de klagers’ (‘Dan ga je toch weg!’; ‘Ik zou dat niet pikken!’ Ik had hem een klap op zijn muil gegeven’; ‘Wat voor l.l/k.t ben je als je dat accepteert en er jaren later over gaat klagen’).

Als mensen geen inzicht hebben in het verschijnsel ‘geen macht/macht over een ander’ of zo’n situatie nooit bewust hebben meegemaakt, bestaat het in hun ogen niet dat meer-machtigen straffeloos over minder-machtigen kunnen lopen, of wordt dat bestempeld als de eigen schuld van het ‘slachtoffer’. Evenzo: omdat mensen zich niet zelf hebben verdiept in de koran, en in hun eigen bubbel blijven, bestaat het verschijnsel takya in hun ogen niet en/of is het moslim-bashen.