De bal moet nog rollen, maar dat WK in Qatar hebben we al gewonnen hoor. Moreel dan, want wij hebben als Nederland negen andere landen zo gek gekregen om mee te doen met het KNVB-deugprojectje OneLove, waarbij de teams middels een gekleurde aanvoerdersband laten zien dat ze tegen racisme, discriminatie, homohaat en meer schoten voor open doel zijn. Met een design dat weliswaar heel kleurrijk is, maar vooral geen regenboog vormt, want we willen niet het risico lopen dat onze aanvoerder gestenigd wordt zodra hij in Qatar het gras beroert. Van de tien landen die de band omarmen doen er overigens twee niet eens mee aan het WK, maar dat mag de feestvreugde niet drukken. De KNVB (bekend van snoeiharde statements, red.) klopt zich vol trots op de borst, want wij hebben armbanden met kleurtjes en dat verslaat zelfs Duitsland in de laatste minuut niet meer. Wat een enorme impact gaat dat hebben als we dadelijk tussen de homohaters in een door slaven gebouwd stadion met zeven volstrekt willekeurige kleurtjes op onze aanvoerder staan. Het maakt niet meer uit als we in de flutpoule verliezen van Qatar, Senegal en Equador, want diep van binnen weten we dat de winst al binnen is. Hou die rondvaart voordat we gaan: alle doelen zijn al behaald. We are the champions!