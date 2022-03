Homorechten, het interesseert de KNVB geen flikker. Behalve als het voor de bühne is, want dan is het ineens wél heel erg belangrijk. Als er een paar toeschouwers (we kunnen ze toch moeilijk 'fans' noemen) van het Nederlands elftal 'alle Duitsers zijn homo' roepen, bijvoorbeeld. Dat is dan ook meteen het enige nummer in het repertoire van het bioscoopvolk van Oranje, samen met het eeuwige 'Holland *klap klap klap* Holland *klap klap klap*'. Dat 'alle Duitsers zijn homo' [nog uitzoeken of dit klopt, red.] wordt al tig jaar 'gezongen' en INEENS vindt de KNVB het niet meer kunnen want OneLove-campagne en blablabla. Het is echt hartverwarmend dat de KNVB plots met dit bikkelharde statement komt in deze dappere strijd tegen flagrante homofobie. Voorts wensen wij de KNVB en het Nederlands elftal héél veel succes op het WK in Qatar, waar homoseksualiteit ("sodomie") volgens Penal Code article 296 wordt gezien als een misdaad, 'illegaal', 'immoreel' en ten strengste verboden, en derhalve kan leiden tot zeven jaar celstraf en voor moslims zelfs de doodstraf. De enige manier om deze hypocriete farce recht te breien is als Virgil van Dijk en Mempis Depay elkaar op het WK heerlijk gaan pijpen na ieder doelpunt.