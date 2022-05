Het Nederlands vrouwenelftal speelt binnenkort toch een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus. Dit, terwijl de KNVB al op 28 februari in een statement had aangekondigd dat Nederland niet zou uitkomen tegen Belarus of Rusland. Kennelijk hebben ze in Zeist geheime inlichtingen gekregen over dat de oorlog in Oekraïne extreem mild verloopt, of... OH NEE HET IS DE KNVB. De bond van racisme boe homohaat boe slavernij boe oorlog boe maar WK in Rusland prima niet gekwalificeerd WK in Qatar prima en wedstrijd tegen Belarus ook dikke prima want ANDERS LOPEN WE DRIE PUNTEN MIS. Oh nee. Drie punten. Die kunnen de Oekraïners in hun zak steken hoor, terwijl de kogels ze om de oren vliegen: de KNVB steunt jullie, behalve als het onze vrouwen drie punten kost.

"De KNVB wilde naar eigen zeggen een statement maken, maar ging daarin verder dan andere landen. Dat is volgens de bond funest gebleken. "Aangezien de andere landen wel gewoon hun geplande interlands tegen Belarus blijven spelen, heeft een langdurige boycot door Nederland geen effect. Sterker nog, nu Oranje niet en onze directe concurrenten voor WK-kwalificatie wél tegen Belarus spelen, bemoeilijkt dit voor alleen Nederland de kwalificatie voor het WK in 2023. Terwijl deelname aan een WK uiteraard een brede impact heeft op het gehele Nederlandse vrouwenvoetbal."" Oh ja. U moet natuurlijk nog steeds korter douchen en een miljoenmiljard euro voor uw gas betalen. U bent immers de KNVB niet!

Misschien een hele bijzondere tip voor de KNVB: als je iets niet meent, maak dan GEEN STATEMENT. En als je wel een statement maakt, HOUD JE DAN AAN DAT STATEMENT. ""Het is wel de wens van de voetbalbond dat dit gebeurt achter gesloten deuren en zonder volksliederen, omdat we nog steeds vinden dat dat het regime in Belarus zich niet mag verheugen op internationale sportwedstrijden en wij daarom minimale aandacht voor deze wedstrijd willen", meldt de KNVB." Minimale aandacht voor jullie rubberen ruggengraat zul je bedoelen.

En dan mag u raden of vanaf nu alle Nederlandse sportjournalisten uit protest de uitspraken van de KNVB niet meer doorgeven totdat degene die achter dit statement zat met pek en veren de bondsburelen uitgetrapt is. Of dat het bij Op1, JINEK, Khalid & Dinges en Zomergasten met Brommers nu avond aan avond over de KNVB en haar verraad aan het Oekraïense volk gaat. Zal wel niet hè. Nu maar hopen dat ze die drie punten pakken. Wanneer is die wedstrijd eigenlijk?