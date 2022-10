Wat wij hier thuis zo bijzonder vinden, is dat er een linkse kliek is die alle minderheden graag wil helpen aan een plekje hier in Nederland. Komt u maar, hier is plek (*proest). Selectief zijn ze niet, elk arm schaap mag komen. Ook de schaapjes uit Marokko, Tunesië, Syrië, Afghanistan etc. MAAR, dezelfde linkse kliek heeft ook een grote mond over homoacceptatie, vrouwenrechten, LBHT+-acceptatie, etc. Alles wat anders is, moet worden omarmt.

En dan waar het mis gaat: Juist het volk wat we massaal importeren heeft helemaal NIKS met al die (verworven, liberale) rechten. Sterker, ze zijn zo intolerant als het maar kan. Joden vinden ze niks, homo's vinden ze niks en vrouwen moeten hun bek houden, want de man is de baas. HET MATCHT VOOR GEEN METER. Hoe kan je al die andere culturen binnen laten en dan verwachten dat het allemaal beter wordt?

En bespreekbaar maken? Ho maar. Als het dan gaat om homoacceptatie, dan is het snel vinger wijzen (ja maar rechts, ja maar Staphorst, ja maar Joden), omdat ze te bang zijn om de moslims te benoemen. Want ja mensen, daar zit het gevaar, maar benoemen vinden we lastig want dan zijn we net Wilders. Onze liberale samenleving (zover dat nog bestaat) gaat met vlot tempo achteruit omdat we maar mensen toelaten die NIKS hebben met onze manier van leven. We graven ons eigen graf.