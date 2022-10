Niet op zondag spelen vanwege je geloof is voor niemand beledigend of afwijzend of wat dan ook. De Graaf is er ook duidelijk over geweest dat dit voorwaade was om voor AZ te spelen. Die accepteerden dat.

De actie van Kokcu en el Yaakoubi is anders; het gaat er om dat moslims homo’s gewoon verwerpelijk vinden.

Toch blijft er iets lastig aan zitten. Die hele regenboogcultuur is zo opdringerig en je moet er aan meedoen dat ik de weerzin wel begrijp. Misschien moet je ook niet willen dat iemand die homoseksualiteit vies vindt, zich wel voor die letterbak cultus gaat inzetten. Laat iemand dan maar gewoon zeggen en doen wat hij/zij/vul-maar-in goed en leuk acht. Is het maar duidelijk, het moet zo zijn dat we voor de wet wel gelijk zijn en dat onderling geweld niet mag.