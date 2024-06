Twee teams die in de landelijke finale van het schoolvoetbaltoernooi stonden (basisschool ‘t Landje in Rotterdam en Het Koraal in Assendelft) zijn gediskwalificeerd. Uitdagen, dreigende sfeer, opgefokte trainer, opgefokte ouders en kinderen die 'met ziektes' hebben gescholden - we nemen zomaar even aan dat het om kanker gaat. De KNVB heeft beide scholen gediskwalificeerd en nu liggen die ouders in de krant te zeiken dat het zielig is en 'ja maar hunnie'. Fuck dat. Dit gedoe is namelijk precies waar het amateurvoetbal aan kapot gaat: opgefokte lui, schreeuwende ouders, trainers die zichzelf véél te serieus nemen, linksbacks die denken dat ze Ronaldo zijn, lekker schelden met kanker, als het effe kan nog even matten en voor je het weet kan er weer een grensrechter een paar noppen vreten. En dan na afloop allemaal aan de friet met mayo 'want het was zo'n leuke wedstrijd'. Nou mooi niet. De disciplinaire commissie der GeenStijl oordeelt: TERECHTE DISKWALIFICATIE!