Oh nee gedoe over die tyfus band

Het is vrij simpel. Als je je als sportbond tegen Alleen Maar Nette Landen wilt sporten, wordt het behoorlijk lastig. De ene week Nederland-Zweden en de andere week Zweden-Nederland is nogal saai en bovendien helemaal niet inclusief. Dus sport je ook tegen akelige kutlanden, en soms mogen die akelige kutlanden dan zelfs een toernooi organiseren, zoals China de Olympische Spelen, of Rusland het WK. En nu is er dus het WK in Qatar. Wat dan niet helpt, is als de minst principiële sportbond ooit, de KNVB, een beetje principieel gaat lopen doen.

Voor het toernooi roeptoeterde de KNVB nog stoer dat Virgil van Dijk de One Love-band zou dragen, ook als dat consequenties zou hebben. Toen bleek het consequenties te hebben, en droeg Van Dijk de band niet. En nu is de directeur van de KNVB Marianne van Leeuwen opeens 'geschrokken' dat de band door Qatar als 'een provocatie' wordt beschouwd. Ja kom nou Marianne. Als het door Qatar niet als een provocatie zou worden gezien, waarom zou je die band dan überhaupt dragen? Het is niet dat ie leuk afkleedt bij een oranje mantelpakje ofzo. "Het wordt hier als een provocatie gezien, dat hebben we echt onderschat. Voor ons is het juist een band met een positieve boodschap, tegen discriminatie en vóór inclusiviteit." JA HALLO MARIANNE DAT IS DUS EEN PROVOCATIE IN EEN LAND WAAR ZE VÓÓR DISCRIMINATIE ZIJN EN TÉGEN INCLUSIVITEIT.

Maar ja. Bij de KNVB zijn ze dus achterlijk, en laf bovendien. De aanvoerdersband wordt nu opeens door secretaris-generaal Gijs van Dijk als 'niet chique' geframed. Het staat er echt, in 't AD, zwart omrand: "Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB stelt dat het dragen van de aanvoerdersband ‘een behoorlijke provocatie’ is als je naast de emir zit. De inmiddels erg omstreden band dragen in het bijzijn van de leider van de Golfstaat ‘past niet bij een bond met een koninklijk predicaat’, stelt De Jong." Wat wel past bij een bond met een koninklijk predicaat is eerst doen alsof je homorechten belangrijk vindt, en dan bukken voor de emir van Qatar als het puntje bij paaltje komt. Maar hee, Van Dijk en Van Leeuwen gaan wel... een speldje dragen!

Blijkbaar is het nu nog de vraag of minister Conny Helder de band nog gaat dragen en dat zal ons eerlijk gezegd aan onze reet roesten want Conny Helder gaat alleen maar naar het WK omdat wij binnenkort schepen vol LNG willen kopen van de emir van Qatar. En dan moeten de homorechten, en de rechten van die dode arbeiders, eventjes wachten. Is er eigenlijk nog iets leuks over de nationale vogel van Qatar op de NPO?