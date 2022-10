Die woke-vlag staat al lang niet meer voor homo emancipatie, tolerantie en respect. Alles, maar dan ook alles moet gepolitiseerd worden. Lees “the madness of crowds” van Douglas Murray. Hij verwoord dàt waar we ons mee geconfronteerd zien. “the interpretation of the world through the lens of ‘social justice’, ‘identity group politics’ and ‘intersectionalism’ is probably the most audacious and comprehensive effort since the end of the Cold war at creating a new ideology”