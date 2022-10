Toch verrassend. Na een lastige poule, waarin onder meer moest worden afgerekend met duizenden doden, constante mensenrechtenschendingen, een door en door corrupte toewijzingsprocedure, vrouwenonderdrukking, homohaat, en een tegenstribbelende Tweede Kamer, heeft het kabinet zich op de valreep alsnog geplaatst voor het WK in Qatar. Wopke Hoekstra schrijft dat onze regering een aangenomen motie van de Tweede Kamer om niet naar dat boevenland af te reizen niet uitvoert omdat "de samenwerking met Qatar" te belangrijk is. Zeg maar de lijn-Kökçü. Het kabinet heeft heel veel respect voor al die dode arbeiders, heel veel respect voor die veroordeelde homo's, heel veel respect voor die onderdrukte vrouwen, maar dan moeten die dode arbeiders, veroordeelde homo's en onderdrukte vrouwen ook een beetje respect hebben voor de keuze van het kabinet om gezellig een potje voetbal te gaan kijken in een schaamteloze schurkenstaat.

Willy naar de achtste finale!