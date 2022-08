Ons Qatarees is een beetje roestig, dus wij moeten nog even aan de onafhankelijke topjournalisten van Al-Jazeera vragen wie er nou precies #TeamWaterkanon is en welke twitteraars boos zijn omdat ze niet door de blokkade kwamen op weg naar een absoluut noodgeval (video via). Maar dankzij AP weten we nu wel dat het altijd gezellige Qatarese regime tientallen demonstranten heeft gearresteerd, die demonstreerden omdat ze al maanden geen salaris hadden ontvangen. Opvallend: de regering zegt dat de arbeiders alsnog uitbetaald gaan worden, nu maar hopen dat dat niet ten koste gaat van de vergoeding voor 'ambassadeur' Ronald de Boer.

Hier nog drie quotes uit de artikelen die u niet in de komende VI WK 2022 Gids leest:

"In a statement to The Associated Press on Sunday night, Qatar’s government acknowledged that “a number of protesters were detained for breaching public safety laws.” It declined to offer any information about the arrests or any deportations."

"Qatar, a small, energy-rich nation on the Arabian Peninsula, is home to the state-funded Al Jazeera satellite news network. However, expression in the country remains tightly controlled."

"Qadri described police telling those held that if they can strike in hot weather, they can sleep without air conditioning. Doha’s temperature this week reached around 41 degrees Celsius (105.8 degrees Fahrenheit)."

Plaatje van de vlag van Qatar, maar dan ondersteboven