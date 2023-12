Hee, een zwembadaffaire (dossier), we hebben er zin an! Trouwens, weet u nog, dat WK in Qatar? Dat OMSTREDEN WK... Met die speldjes, armbandjes, dode arbeiders. Nou, dat kan allemaal nog omstredener hoor. Kom er maar in, KNVB!

===

De stad is in 1938 door de nazi's gesticht als woonplaats voor de arbeiders van de autofabriek die hier werd gebouwd. In die fabriek zou de Kraft durch Freude-Wagen worden gemaakt. De stad werd simpelweg Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben genoemd. Het oorspronkelijke stedenbouwkundige ontwerp voorzag onder meer in een residentie voor Adolf Hitler en een brede boulevard waar Hitler na de overwinning van Duitsland op de rest van Europa de overwinningsparade zou afnemen.

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden de meeste plannen niet verwezenlijkt. De KdF-fabriek werd ingeschakeld voor de oorlogsindustrie. In plaats van KdF-Wagens voor de Duitse arbeiders rolden er Kübelwagens en Schwimmwagens van de band. In het reusachtige complex werden ook vliegtuigen en andere militaire uitrusting vervaardigd, voornamelijk door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Bij een bombardement op 11 april 1945 werd driekwart van het complex vernield.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de stad op 25 mei 1945 op aandringen van de Britse bezettingsautoriteiten omgedoopt tot Wolfsburg (wiki)

===

Meer meer meer zwembadfoto's bij het Ritz Carlton Wolfsburg