Okee u hebt vast wel gehoord dat de KNVB is gehackt, door een club (niet een voetbalclub) die 300 gigabyte aan data buit heeft gemaakt. Contracten, onderzoeken naar matchfixing, tuchtzaken, scheidsrechters, de hele mikmak. De aftelklok is inmiddels gestopt en dat zou erop kunnen wijzen dat de KNVB heeft afbetaald, of dat er meer tijd is gekocht. Welnu. Wat zouden we allemaal willen weten van die hackers? Een paar voorzetjes.

- Wie zijn er door Qatar omgekocht waardoor dat land het WK van 2022 mocht organiseren?

- Hoeveel is er betaald, wie waren erbij betrokken, wie wisten ervan?

- Is Xavi Simons homo?

- Heeft de KNVB écht een schijthekel aan voetbalsupporters of doen ze alleen zo?

- Klopt het dat donkere spelers alleen assistent mogen worden?

- Als de baas van de KNVB gepijpt wordt door Gianni Infantino, gebeurt dat dan met of zonder condoom?

- Is Almere City - FC Oss in 2012 verkocht door Belchinezen?

- Waarom is Joey Kooij zo'n lul?

- Graag de drank- + hoerenrekening van de KNVB-bobo's bij alle eindtoernooien

- Klopt het dat Kluivert, Davids en De Boer in 2001 foekie foekie hebben gedaan met Kira Eggers?

- Is iedereen bij de KNVB voor Ajax?

- Hoeveel wedstrijden, en welke wedstrijden, in Nederland zijn 'verkocht'? Graag een overzicht van 1954 tot nu

- Alle communicatie tussen Gijs de Jong en andere bobo's over die malle OneLove-band

- Heeft Den Bosch expres met 13-0 verloren van PEC Zwolle of zijn ze gewoon zo slecht?

- Graag alle communicatie tussen VAR en arbiters

- In hoeverre is er sprake van achterkamertjespolitiek?

- Klopt het dat Feyenoord, Ajax en PSV een voorkeurspositie genieten?

- Heeft Johan Cruijff liggen knallen met prostituees tijdens het zwembadschandaal van 1974?

- Waarom mocht De Graafschap in het seizoen 2019/20 niet promoveren?

- Graag alle communicatie tussen de KNVB en FC Twente van de toch wel/toch niet degradatie in 2016

- Was de bal van Daley Blind in de wedstrijd tegen PSV écht niet uit?

- Was Michael 'indrukwekkend' van Praag dom of kwaadaardig?

- Wie vond het een goed idee om Frank de Boer in 2020 bondscoach te maken van het Nederlands elftal?

Nog meer vragen? Leg ze op de penaltystip in de comments!