Schakelen we nu over naar Den Haag, waar tout wit welgesteld bekend Nederland van de verre vliegvakantie aan het bijkomen is in een watergekoelde tunnelbak nabij de tijdelijke Tweede Kamer. Want potjandrie warempel het is waar. Die XR-bijeenkomsten lijken wel een braai van de Afrikaner Weerstands Beweging! Het is alles Jan-Julius en Merel-Sophie wat daar loopt de kakken en plakken op de A12. Hilarisch potsierlijk artikel waarom vankleurmensen zich nooit vertonen op deze roomblanke deugdemo's in De Volkskrant. Langs de Utrechtsebaan/A12 zijn gisteravond al zwarte schermen geplaatst tegen pottenkijkers en lieden die eieren willen gooien en er zijn maar liefst VIER WATERWERPERS opgetrommeld om de demonstrerende menigte (10.000 mensen verwacht) zachtjes te beregenen. De rest van Nederland staat vanaf vandaag totale anarchie te wachten omdat uit het gehele land DUIZENDEN agenten zijn gemobiliseerd om de Cariesjes en Siegertjes van het asfalt af te halen. Man ter plekke is Bob van Keulen. Later meer alsook updates.

