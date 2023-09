:

Plattdütsch of Platt, is wat ze aan de Noord-Duitse kust spreken. Het Nedersaksisch begint in Nederland (boven de Oude IJssel, de Achterhoek, tot aan Groningen) en gaat oostwaarts (Nedersaksisch) tot naar Polen waar het inmiddels Oost-Nederduits is. Nederlands is Brabants, oftewel Nederfrankisch. Toen de Romeinen zich van de Rijn terugtrokken renden de Franken Brabant in -- de Nederlands-Franse taalgrens ligt er nu na 2000 nog steeds. De Saksen bleven daar zitten waar ze waren. Dus als je goed luistert is er een verschil in het Liemers (ten zuiden van de Oude IJssel, behoort tot het Brabants) en het Achterhoeks (Nedersaksisch). Ik heb mijn roots in de Liemers (en ook, niet verder vertellen, in Midden-Limburg).

Menonieten zijn die van Menno. Friezen? Fries? Of Fries-Saksisch? Ik heb er geen beeld bij. De Amish in de VS, dat klinkt Schwäbisch....