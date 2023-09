Nemen we u mee naar de Groen van Prinstererzaal waar de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid aan het stempen is over het controversieel verklaren van allerhande wetten. Velen kijken uit naar punt 9 - het al dan niet controversieel verklaren van de Dwangwet - maar eerst komt de Transgenderwet ter tafel die mogelijk moet maken dat iemand zijn of haar geslacht in het paspoort bij het gemeentehuis kan wijzigen. Wanneer die controversieel verklaard wordt, wil D66'ster Lisa van Ginneken haar gevoelens over de kwestie delen. SGP'er Kees van der Staaij heeft daar geen zin in. De Dwangwet die het verplicht verdelen van asielzoekers over gemeenten mogelijk moet maken wordt vervolgens niet controversieel verklaard. Dat betekent dat het voorstel, waar de VVD geen zin meer in heeft, mogelijk nog voor de verkiezingen behandeld gaat worden. Volgende week meer duidelijkheid daarover.