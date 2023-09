Louis van Gaal zouden we lachend een nier geven, alleen het WK van 2002 was geen zak aan. Maar daarna bewaarden we voor Louis altijd de eerste pagina in ons vriendenboekje. Tijdens een bacchanaal met onze eigen Tuur bleek-ie ook nog gewoon een hartstikke gezellige vent. Welnu, volgens Louis was het slaven-WK van 2022 DOORGESTOKEN KAART. Dat wisten we natuurlijk allang, want die schmierige smurf van een Lionel Messi en die andere Argentijnse schuimopdebekvoetballers moesten gewoon winnen van de FIFA. Goed voor de knaken en de uitstraling van de sport enzo, want anders stond Woutje Weghorst met de cup te zwaaien en dat zou natuurlijk geen gezicht geweest zijn. Louis zegt het nu zelf ook. "Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen en hoe sommige spelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is. (...) Ik bedoel daar alles mee wat ik zeg. Dat Messi wereldkampioen moest worden? Dat denk ik, ja." En zo zie je maar weer: we kunnen best een keertje verliezen, maar na afloop wordt het altijd weer gelijk.