Sjonge jonge wat is Lionel Messi goed en wat moeten we van onze sportjournalistjes maar van 'm genieten. Ze zitten allemaal bij elkaar op schoot en ze hebben de schroef van Messi heel diep in hun dode boom gedraaid. En dan deze take: 'Haten op Messi maar wel skelterclown Max Verstappen aanbidden', veel achterlijker krijg je ze ook niet meer. Dan kennen wij er ook nog wel een paar. Dat geleuter over ideale schoonzoon en brave borst. Messi denkt maar aan twee dingen: zichzelf en geld, en als het even niet loopt, gedraagt-ie zich als een arrogante en onsympathieke zak. Messi, de belastingontduiker, omdat regeltjes gelden voor iedereen behalve voor Messi. Messi, die zijn hele voetbalcarrière door alles en iedereen - van journalisten tot bestuurders en scheidsrechters - in bescherming is genomen en zich toch bij vrijwel iedere nederlaag gedraagt als verongelijkte haatkleuter. Messi, die als het even niet loopt een tegenstander bespuugt. Messi, de posterboy van het regime in Saudi-Arabië, nog een tandje enger en naargeestiger dan Qatar: geen vrijheid van meningsuiting, lijfstraffen, amputaties, onthoofdingen, discriminatie en vrouwenhaat, die dappere en knappe Messi laat zich miljoenen betalen om daar op de troon te zitten. Messi, die tijdens wedstrijden tegen Real Madrid als een krankzinnige idioot tekeerging tegen de tegenstander en nu als een klein kind staat te schelden op Weghorst omdat 'die nummer 19' niet lief was tijdens de wedstrijd. Messi, nog steeds boos op en rancuneus richting Van Gaal, omdat Van Gaal vergeten was om twintig jaar geleden op zijn knieën te gaan voor die flegmatieke individualist Riquelme, die niet alleen ruzie had met Van Gaal, ook met Maradona, en - voetbalfashionista's vinden het heel erg te horen - overal faalde behalve in de Mickey Mouse-competitie van z'n eigen land. Of omdat Van Gaal niet aardig deed tegen Dí María, die niet kon aarden in Engeland en te trots was te luisteren naar de coach en daarna in honderden interviews wild om zich heen sloeg om Van Gaal door het slijk te trekken. Messi, die altijd vooraan staat om te janken over grove spelers en overtredingen, en zelf in een team zit met die achterlijke crimineel van een Paredes die een bal met ogen dicht in een dugout maait, en die schuimbekkende keeper die óf teveel drugs heeft gebruikt óf gewoon totaal niet spoort. Het is echt een prachtige en geweldige voetballer hoor, die Messi, maar tegelijkertijd is het een arrogant hypocriet stuk vreten en niemand durft het op te schrijven: het is écht niet erg als jij NIET in de polonaise loopt. JAMAAR ER KOMT NOOIT MEER ZO IEMAND ALS MESSI GENIET NOU MAAR. Nee, precies zoals er nooit meer iemand zou komen als Cruijff, zoals er nooit meer iemand zou komen als Maradona, zo komt er nooit meer iemand als Messi... en nu hebben we Mbappé. En als Mbappé die finale straks beslist, gaan we eens heel goed kijken naar die tranen van Messi.