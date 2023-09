Iron Mike, de ballerino van kinetisch geweld. Tuurlijk, uiteindelijk niet ongeslagen, maar niemand deed het zoals hij. Zóveel zij- en opwaartse rotatie uit de heupen, zóveel dynamiet in z'n verbinding, zo'n fenomeen verschijnt gewoon hoogstens een keer per eeuw. En nu traint hij voormalig UFC-zwaargewicht kampioen Francis Ngannou voor zijn eerste bokswedstrijd tegen zwaargewicht kampioen Tyson Fury op 28 oktober in Saoedi-Arabië.

Maakt Ngannou een kans? Technisch gezien niet, al heeft zo'n fysiek natuurwonder wel altijd een 'puncher's chance'. Echter, dat had Deontay Wilder - langer en dunner gebouwd maar evengoed een natuurwonder met ook slechts een matige 'conventionele' bokstechniek - ook altijd. En zelfs hij kwam als daadwerkelijke bokser in drie wedstrijden (1, 2, 3) slechts 5 keer door Fury's verdediging heen, wat goed was voor 1 keer gelijk spel en twee verliezen per KO.

Kortom; natuurlijk wordt het weer een fantastisch media-spektakel, maar van een échte wedstrijd valt eigenlijk niet te spreken. En dat is ook niet erg, dit soort cross-overs zijn toch altijd vooral exhibition games. En dit is natuurlijk wél waar: "Ngannou not gonna beat Fury. But with all this Boxing Training. Someone is getting Nuked when he returns to MMA. Terrifying." Veel meer training en een diepte-interview met beide heren, na de breek.

heavy hitters

Diepte-interview met de heren